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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Дания
Франция - Дания: обзор матча 29 марта 2015
Франция
29.03.2015, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Дания
14'
А. Ляказетт
38'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Дания
Замена
Б. Санья
️️️️
К. Жалле
87'
86'
Замена
Т. Делэни
️️️️
В. Квист
83'
Замена
Л. Шоне
️️️️
К. Эриксен
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Д. Пайет
81'
Замена
К. Зума
️️️️
М. Шнейдерлен
81'
76'
Замена
К. Хансен
️️️️
Э. Святченко
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Ляказетт
71'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Ж. Кондогбиа
60'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
59'
57'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Л. Вибе
46'
Замена
С. Поульсен
️️️️
Д. Васс
46'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
Н. Бойлесен
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
0
Стефан Руффье
ВР
0
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
8
Димитри Пайет
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Николай Бойлесен
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
10
Кристиан Эриксен
ЛП
7
Вилльям Квист
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
21
Лассе Вибе
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
13
Киан Хансен
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
25
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-2-1-3
0
Руффье
0
Тремулинас
4
Варан
21
Косиельни
2
Жалле
12
Шнейдерлен
19
Кондогбиа
8
Пайет
7
Гризманн
0
Ляказетт
9
Жиру
4-1-4-1
1
Шмейхель
6
Якобсен
4
Кьер
18
Святченко
26
Бойлесен
7
Квист
21
Вибе
18
Васс
2
Крон-Дели
10
Эриксен
11
Бендтнер
12
Шнейдерлен
15
Зума
15
Зума
12
Шнейдерлен
2
Жалле
19
Санья
19
Санья
2
Жалле
19
Кондогбиа
6
Гилявоги
6
Гилявоги
19
Кондогбиа
0
Ляказетт
14
Матюиди
14
Матюиди
0
Ляказетт
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
8
Пайет
8
Вальбуэна
8
Вальбуэна
8
Пайет
18
Святченко
13
Хансен
13
Хансен
18
Святченко
18
Васс
17
Поульсен
17
Поульсен
18
Васс
7
Квист
8
Делэни
8
Делэни
7
Квист
10
Эриксен
19
Шоне
19
Шоне
10
Эриксен
26
Бойлесен
25
Кристиансен
25
Кристиансен
26
Бойлесен
21
Вибе
9
Йоргенсен
9
Йоргенсен
21
Вибе
Остались в запасе
Франция
Дания
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
13
Занка
ЦЗ
18
Якоб Поульсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
13
Занка
ЦЗ
18
Якоб Поульсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Франция - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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