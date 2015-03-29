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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Сочи
Волгарь - Сочи: обзор матча 29 марта 2015
Волгарь
29.03.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
10'
А. Кренделев
43'
И. Лукьяновс
55'
С. Веркашанский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Сочи
84'
Замена
О. Яковлев
️️️️
С. Матяш
Замена
С. Мурихин
️️️️
Х. Байрамян
82'
79'
Замена
В. Сысоев
️️️️
В. Есин
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Алхазов
76'
74'
Желтая карточка
В. Пинчук
69'
Желтая карточка
Д. Вихров
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Б. Петрович
69'
Замена
Т. Букия
️️️️
С. Веркашанский
64'
ГОЛ! 3:0!
С. Веркашанский
55'
Желтая карточка
А. Догузов
44'
ГОЛ! 2:0!
И. Лукьяновс
43'
28'
Желтая карточка
В. Есин
ГОЛ! 1:0!
А. Кренделев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
88
Сергей Миронов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
71
Олег Яковлев
ЦЗ
11
Ризван Умаров
ЦФ
4-4-1-1
71
Бучнев
32
Терехов
2
Жиров
13
Иванов
2
Догузов
9
Веркашанский
11
Петрович
33
Кренделев
10
Лукьяновс
19
Байрамян
13
Алхазов
3-2-2-1-2
1
Книга
6
Вихров
12
Пинчук
5
Абдулфаттах
10
Матрахов
19
Солнцев
88
Миронов
31
Рогов
27
Есин
10
Матяш
14
Золотаренко
11
Петрович
10
Газзаев
10
Газзаев
11
Петрович
13
Алхазов
99
Жабкин
99
Жабкин
13
Алхазов
9
Веркашанский
10
Букия
10
Букия
9
Веркашанский
19
Байрамян
33
Мурихин
33
Мурихин
19
Байрамян
27
Есин
4
Сысоев
4
Сысоев
27
Есин
10
Матяш
71
Яковлев
71
Яковлев
10
Матяш
Остались в запасе
Волгарь
Сочи
33
Денис Кириленко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
33
Денис Кириленко
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Волгарь - Сочи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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