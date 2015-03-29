Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Германия
Грузия - Германия: обзор матча 29 марта 2015
Грузия
29.03.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 5 тур
0 : 2
Завершен
Германия
39'
М. Ройс
44'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Германия
86'
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Гетце
85'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Г. Чантурия
79'
Желтая карточка
Д. Канкава
73'
73'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Л. Кения
️️️️
К. Махарадзе
61'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Т. Окриашвили
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Озил
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
М. Гетце
Желтая карточка
К. Махарадзе
29'
Замена
Л. Двали
️️️️
А. Амисулашвили
4'
Травма
А. Амисулашвили
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
22
Георгий Наваловский
ЛЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
15
Торнике Окриашвили
ЛП
0
Кахи Махарадзе
ОП
20
Джаба Канкава
(К)
ОП
0
Александр Кобахидзе
ПП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
11
Марко Ройс
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Грузия
0
Михаил Алавидзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Леван Какубава
ЦЗ
3
Лаша Тотадзе
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
0
Леван Кения
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
3-4-2-1
1
Лория
0
Амисулашвили
5
Кверквелия
4
Кашия
22
Наваловский
0
Махарадзе
20
Канкава
2
Лобжанидзе
15
Окриашвили
0
Кобахидзе
0
Мчедлидзе
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Руди
5
Хуммельс
17
Боатенг
3
Хектор
7
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Озил
11
Ройс
11
Гетце
13
Мюллер
0
Амисулашвили
3
Двали
3
Двали
0
Амисулашвили
0
Махарадзе
0
Кения
0
Кения
0
Махарадзе
15
Окриашвили
11
Чантурия
11
Чантурия
15
Окриашвили
13
Мюллер
9
Шюррле
9
Шюррле
13
Мюллер
11
Гетце
10
Подольски
10
Подольски
11
Гетце
Остались в запасе
Грузия
Германия
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Леван Какубава
ЦЗ
3
Лаша Тотадзе
ЦЗ
0
Михаил Алавидзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
8
Валерий Казаишвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
0
Кристоф Крамер
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Леван Какубава
ЦЗ
3
Лаша Тотадзе
ЦЗ
0
Михаил Алавидзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
8
Валерий Казаишвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
0
Кристоф Крамер
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Грузия - Германия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Грузия
Германия
Лига наций: шансы Украины и Грузии на победу в матче 6 тура
09:59
Клопп жестко прошелся по Инфантино: «Казалось, хуже Блаттера быть не может»
Вчера, 21:38
1
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций: шансы Украины и Грузии на победу в матче 6 тура
09:59
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Экс-капитан сборной Грузии умер в 54 года
22 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Клопп жестко прошелся по Инфантино: «Казалось, хуже Блаттера быть не может»
Вчера, 21:38
1
Лига наций: шансы Германии и Нидерландов на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:10
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Победитель ЧМ-1990 может стать президентом Германии
14 ноября
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+