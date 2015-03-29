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Албания - Армения
Албания - Армения: обзор матча 29 марта 2015
Албания
29.03.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 5 тур
2 : 1
Завершен
Армения
77'
М. Маврай
81'
Ш. Гаши
4'
Ю. Мовсисян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Армения
Желтая карточка
С. Цикалеши
90'
+3
86'
Желтая карточка
Р. Арзуманян
Желтая карточка
Б. Кукели
84'
84'
Замена
Р. Корян
️️️️
А. Едигарян
ГОЛ! 2:1!
Ш. Гаши
Пас отдал
Э. Леньяни
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Маврай
77'
70'
Вторая желтая
О. Амбарцумян
Замена
Х. Салихи
️️️️
О. Роши
69'
67'
Замена
К. Оганесян
️️️️
Э. Манучарян
51'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
Замена
Ш. Гаши
️️️️
Л. Мемушай
46'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
А. Абраши
46'
38'
Желтая карточка
М. Пиццелли
Желтая карточка
Л. Цана
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
14
Таулант Джака
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
10
Вальдет Рама
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-5-1
1
Бериша
7
Аголли
15
Маврай
5
Цана
4
Хюсай
13
Кукели
22
Абраши
14
Джака
21
Роши
9
Мемушай
16
Цикалеши
3-5-2
1
Березовский
5
Арзуманян
2
Андоньян
20
Айрапетян
18
Мхитарян
7
Едигарян
8
Пиццелли
12
Казарян
19
Амбарцумян
22
Манучарян
0
Мовсисян
22
Абраши
3
Леньяни
3
Леньяни
22
Абраши
21
Роши
18
Салихи
18
Салихи
21
Роши
9
Мемушай
11
Гаши
11
Гаши
9
Мемушай
22
Манучарян
13
Оганесян
13
Оганесян
22
Манучарян
7
Едигарян
9
Корян
9
Корян
7
Едигарян
Остались в запасе
Албания
Армения
10
Вальдет Рама
ЦФ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
14
Артем Симонян
АП
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
10
Вальдет Рама
ЦФ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
17
Завен Бадоян
ЦФ
14
Артем Симонян
АП
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Албания - Армения
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Ружди Бижута
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