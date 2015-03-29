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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 29 марта 2015
Шинник
29.03.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
34'
Э. Низамутдинов (П)
45+1'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
Замена
Н. Вовк
️️️️
Э. Низамутдинов
90'
+2
Замена
И. Сериков
️️️️
Е. Ятченко
90'
+1
82'
Желтая карточка
М. Трусевич
81'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
Н. Маляров
️️️️
Д. Гриднев
78'
72'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Д. Чалов
68'
Замена
В. Плетин
️️️️
З. Камболов
46'
Замена
И. Машуков
️️️️
К. Аладашвили
46'
Замена
А. Козорез
️️️️
А. Агапов
ГОЛ! 2:0!
Э. Низамутдинов
45'
+1
38'
Желтая карточка
И. Удалый
34'
Желтая карточка
А. Агапов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Низамутдинов
34'
26'
Желтая карточка
Д. Чалов
Желтая карточка
Д. Гриднев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Заурбек Камболов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
19
Василий Плетин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-3-2-1
1
Малышев
2
Ндри
33
Ламанж
40
Тимошин
97
Ятченко
20
Войдель
56
Гриднев
10
Рылов
57
Деобальд
92
Щадин
81
Низамутдинов
3-2-4-1
16
Агапов
11
Аладашвили
3
Удалый
4
Чалов
5
Купчин
65
Рябошапка
4
Рухаиа
11
Камболов
13
Замалиев
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
81
Низамутдинов
50
Вовк
50
Вовк
81
Низамутдинов
97
Ятченко
5
Сериков
5
Сериков
97
Ятченко
56
Гриднев
7
Маляров
7
Маляров
56
Гриднев
16
Агапов
40
Козорез
40
Козорез
16
Агапов
11
Камболов
19
Плетин
19
Плетин
11
Камболов
4
Чалов
30
Трусевич
30
Трусевич
4
Чалов
11
Аладашвили
14
Машуков
14
Машуков
11
Аладашвили
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
49
Иван Зынин
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
49
Иван Зынин
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Шинник
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