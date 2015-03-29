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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Чили
Бразилия - Чили: обзор матча 29 марта 2015
Бразилия
29.03.2015, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Чили
72'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Чили
89'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Фернандиньо
84'
82'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Э. Мена
Желтая карточка
Элиас
80'
79'
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Видаль
Замена
Ф. Луис
️️️️
Марсело
76'
74'
Замена
Х. Корнехо
️️️️
Р. Мильяр
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Данило
72'
Желтая карточка
Ж. Миранда
63'
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Коста
62'
Замена
Робиньо
️️️️
Л. Адриано
61'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Соуза
60'
Замена
Элиас
️️️️
Ф. Коутиньо
60'
Желтая карточка
Неймар
45'
Желтая карточка
Т. Силва
19'
10'
Желтая карточка
М. Альборнос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
7
Дуглас Коста
ЛВ
17
Фернандиньо
ОП
8
Соуза
ЦП
9
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Родриго Мильяр
ПП
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Бразилия
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
8
Элиас
ЦП
7
Робиньо
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
13
Игор Лихновски
ЦЗ
7
Хуан Корнехо
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
0
Хайме Вальдес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
22
Роберто Гутьеррес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Джефферсон
12
Марсело
3
Силва
3
Миранда
13
Данило
17
Фернандиньо
8
Соуза
7
Коста
10
Неймар
11
Коутиньо
9
Адриано
3-2-4-1
1
Браво
4
Исла
18
Хара
2
Мена
17
Медель
3
Альборнос
20
Мильяр
8
Видаль
20
Арангис
16
Эрнандес
10
Санчес
7
Коста
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Коста
12
Марсело
6
Луис
6
Луис
12
Марсело
11
Коутиньо
8
Элиас
8
Элиас
11
Коутиньо
9
Адриано
7
Робиньо
7
Робиньо
9
Адриано
8
Соуза
20
Фирмино
20
Фирмино
8
Соуза
20
Мильяр
7
Корнехо
7
Корнехо
20
Мильяр
2
Мена
14
Гонсалес
14
Гонсалес
2
Мена
8
Видаль
11
Варгас
11
Варгас
8
Видаль
Остались в запасе
Бразилия
Чили
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
0
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
22
Роберто Гутьеррес
ЦФ
12
Пауло Гарсес
ВР
13
Игор Лихновски
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
0
Хайме Вальдес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
0
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
Остались в запасе
22
Роберто Гутьеррес
ЦФ
12
Пауло Гарсес
ВР
13
Игор Лихновски
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
0
Хайме Вальдес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Бразилия - Чили
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Информация о матче
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