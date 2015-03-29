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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Томь
Тосно - Томь: обзор матча 29 марта 2015
Тосно
29.03.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 1
Завершен
Томь
31'
П. Немов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Томь
90'
+3
Замена
Н. Баженов
️️️️
К. Погребняк
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Астафьев
90'
+1
86'
Замена
И. Михалев
️️️️
Н. Бурмистров
85'
Желтая карточка
А. Солосин
Замена
М. Султонов
️️️️
В. Романенко
77'
75'
Замена
И. Темников
️️️️
В. Сорокин
71'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
П. Немов
31'
ГОЛ! 0:1!
П. Немов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
3-2-3-2
42
Нарубин
3
Зайцев
25
Смирнов
5
Ковальчик
25
Бочков
11
Пазин
23
Причиненко
3
Тетрашвили
4
Астафьев
10
Хадарцев
77
Романенко
3-2-1-1-3
1
Солосин
43
Терентьев
25
Йиранек
26
Бендзь
5
Немов
44
Башкиров
15
Сорокин
18
Бурмистров
72
Голышев
26
Черевко
9
Погребняк
77
Романенко
28
Султонов
28
Султонов
77
Романенко
4
Астафьев
27
Радченко
27
Радченко
4
Астафьев
15
Сорокин
11
Темников
11
Темников
15
Сорокин
5
Немов
34
Сабитов
34
Сабитов
5
Немов
9
Погребняк
32
Баженов
32
Баженов
9
Погребняк
18
Бурмистров
39
Михалев
39
Михалев
18
Бурмистров
Остались в запасе
Тосно
Томь
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
12
Арби Межиев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
32
Анзор Саная
ЦФ
Статистика матча Тосно - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
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Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
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15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Кировец
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