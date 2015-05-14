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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Наполи
Днепр - Наполи: обзор матча 14 мая 2015
Днепр
14.05.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Наполи
59'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Наполи
Желтая карточка
Д. Бойко
90'
+4
86'
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
Б. Гама
️️️️
Е. Коноплянка
85'
Желтая карточка
Матеус
84'
81'
Желтая карточка
Ф. Гулам
79'
Замена
Энрике
️️️️
Д. Лопес
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
76'
Желтая карточка
Д. Канкава
75'
Желтая карточка
Е. Селезнев
71'
Замена
Матеус
️️️️
В. Лучкевич
68'
61'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Е. Коноплянка
59'
56'
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Габбиадини
Желтая карточка
А. Федецкий
43'
27'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Желтая карточка
Л. Матос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ОП
5
Валерий Федорчук
ОП
29
Руслан Ротань
(К)
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
11
Маноло Габбиадини
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-2-2-1-1
71
Бойко
3
Лео Матос
23
Дуглас
14
Чеберячко
44
Федецкий
23
Канкава
5
Федорчук
29
Ротань
7
Лучкевич
22
Коноплянка
11
Селезнев
4-2-1-2-1
21
Андухар
11
Маджо
3
Бритос
39
Альбиоль
13
Гулам
5
Лопес
88
Инлер
7
Кальехон
11
Габбиадини
10
Инсинье
9
Игуаин
22
Коноплянка
16
Гама
16
Гама
22
Коноплянка
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
7
Лучкевич
99
Матеус
99
Матеус
7
Лучкевич
5
Лопес
3
Энрике
3
Энрике
5
Лопес
11
Габбиадини
17
Гамшик
17
Гамшик
11
Габбиадини
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Днепр
Наполи
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Днепр - Наполи
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Помощники судьи:
Милован Ристич (Сербия) Далибор Джурджевич (Сербия)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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