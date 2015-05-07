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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Днепр
Наполи - Днепр: обзор матча 07 мая 2015
Наполи
07.05.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Днепр
50'
Д. Лопес
80'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Днепр
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
81'
80'
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
А. Федецкий
79'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Х. Кальехон
77'
73'
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
В. Гаргано
️️️️
Д. Лопес
71'
69'
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Канкава
56'
Замена
Б. Гама
️️️️
В. Лучкевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
Пас отдал
Л. Инсинье
50'
23'
Желтая карточка
Д. Канкава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Валерий Федорчук
ОП
23
Джаба Канкава
ОП
29
Руслан Ротань
(К)
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
4-2-2-1-1
21
Андухар
13
Гулам
3
Бритос
39
Альбиоль
11
Маджо
5
Лопес
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
4-2-2-1-1
71
Бойко
44
Федецкий
23
Дуглас
14
Чеберячко
3
Лео Матос
5
Федорчук
23
Канкава
7
Лучкевич
29
Ротань
22
Коноплянка
9
Калинич
5
Лопес
5
Гаргано
5
Гаргано
5
Лопес
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
7
Кальехон
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Кальехон
23
Канкава
90
Безус
90
Безус
23
Канкава
7
Лучкевич
16
Гама
16
Гама
7
Лучкевич
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
Остались в запасе
Наполи
Днепр
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Наполи - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн (Норвегия) Франк Андас (Норвегия)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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