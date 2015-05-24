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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 24 мая 2015
Кьево
24.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
88'
С. Пеллисьер
48'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
А. Палоски
88'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
В. Бирса
70'
68'
Замена
Г. Стендардо
️️️️
А. Масиелло
63'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Гомес
Замена
И. Кофи
️️️️
И. Радованович
59'
Замена
Р. Ботта
️️️️
Э. Жуканович
52'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
46'
Замена
В. Роззети
️️️️
Р. Боаки
Желтая карточка
Б. Цесар
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
88
Янис Каванья
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
87
Жуканович
3
Дайнелли
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
22
Иско
23
Бирса
18
Скелотто
9
Палоски
69
Меджиорини
4-4-2
57
Спортиелло
77
Дзаппакоста
5
Масиелло
29
Беналуан
36
Дель Гроссо
33
Грасси
33
Базелли
8
Чигарини
10
Моралес
10
Гомес
22
Боаки
16
Радованович
5
Кофи
5
Кофи
16
Радованович
87
Жуканович
11
Ботта
11
Ботта
87
Жуканович
23
Бирса
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
23
Бирса
22
Боаки
27
Роззети
27
Роззети
22
Боаки
5
Масиелло
2
Стендардо
2
Стендардо
5
Масиелло
10
Гомес
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
10
Гомес
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
88
Янис Каванья
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
88
Янис Каванья
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кьево - Аталанта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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