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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Мальме
Кальмар - Мальме: обзор матча 24 мая 2015
Кальмар
24.05.2015, воскресенье, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
2 : 1
Завершен
Мальме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кальмар - Мальме
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
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08.11.2026
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Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
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29.10.2026
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24.10.2026
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0 : 0
08.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
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0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Стадион:
Гульдфагельн Арена
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