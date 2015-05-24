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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Cибирь
Балтика - Cибирь: обзор матча 24 мая 2015
Балтика
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
68'
Н. Безлихотнов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Cибирь
90'
Желтая карточка
В. Ларенц
Желтая карточка
М. Васильев
85'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Базанов
80'
76'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Житнев
75'
Замена
А. Едунов
️️️️
В. Свежов
72'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Гладышев
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
72'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Безлихотнов
68'
65'
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
А. Алексеев
️️️️
Г. Нуров
60'
Желтая карточка
Г. Нуров
50'
Замена
С. Ваганов
️️️️
А. Шуленин
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-4-2-1
1
Колинько
4
Овсиенко
23
Васильев
39
Цуканов
93
Каленкович
8
Макаренко
17
Зюзинс
9
Шуленин
94
Нуров
90
Безлихотнов
11
Базанов
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
93
Шишкин
4
Выходил
44
Ларенц
18
Дудолев
99
Житнев
6
Свежов
37
Чеботару
5
Гладышев
9
Нагибин
94
Нуров
22
Алексеев
22
Алексеев
94
Нуров
9
Шуленин
23
Ваганов
23
Ваганов
9
Шуленин
11
Базанов
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Базанов
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
6
Свежов
11
Едунов
11
Едунов
6
Свежов
5
Гладышев
99
Азаров
99
Азаров
5
Гладышев
99
Житнев
9
Маркосов
9
Маркосов
99
Житнев
Остались в запасе
Балтика
Cибирь
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Балтика - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Балтика
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