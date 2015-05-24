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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Бернли
Астон Вилла - Бернли: обзор матча 24 мая 2015
Астон Вилла
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
6'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бернли
87'
Замена
С. Рид
️️️️
Д. Ингс
Замена
А. Хаттон
️️️️
Л. Бакуна
80'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Т. Клеверли
72'
66'
Желтая карточка
С. Эрфилд
65'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Ф. Ульвестад
Желтая карточка
Р. Влаар
53'
34'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
29'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
2-1-4-1-2
31
Стир
12
Влаар
17
Бэйкер
8
Вествуд
10
Бакуна
8
Клеверли
18
Делф
28
Н'Зогбиа
10
Грилиш
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
5
Кин
15
Ми
5
Шекелл
3
Джонс
37
Эрфилд
6
Ульвестад
35
Барнс
28
Ингс
21
Бойд
10
Бакуна
21
Хаттон
21
Хаттон
10
Бакуна
8
Клеверли
7
Синклейр
7
Синклейр
8
Клеверли
28
Ингс
18
Рид
18
Рид
28
Ингс
6
Ульвестад
31
Тэйлор
31
Тэйлор
6
Ульвестад
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
Остались в запасе
Астон Вилла
Бернли
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Карлос Санчес
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Карлос Санчес
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Астон Вилла - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Вилла Парк
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