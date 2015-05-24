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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Подолье - Металлург Л
Подолье - Металлург Л: обзор матча 24 мая 2015
Подолье
24.05.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
0 : 2
Завершен
Металлург Л
Матч
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Статистика матча Подолье - Металлург Л
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Матчи команд
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 30 тур
Подолье
1 : 2
05.06.2015
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
Тамбов
4 : 3
30.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Подолье
0 : 2
24.05.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
18.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Чертаново
2 : 4
12.05.2015
Подолье
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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