Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа

Матч 7-го тура второй украинской лиги между «Подольем» и «Кристаллом» (1:1) был омрачен массовой дракой на поле. В потасовке принимали участие игроки обоих коллективов. Для того чтобы прекратить беспорядки на поле, сотрудникам правопорядка пришлось использовать слезоточивый газ.

«Справиться удалось одному экипажу патрульных, даже до вызова скорой не дошло. Ситуация не имела особого напряжения, поскольку драку затеяли сами футболисты, а не фанаты», – приводит слова пресс-секретаря патрульной полиции Хмельницкого Романа Мартынюка «Депо».