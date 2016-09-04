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  • Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа

Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа

4 сентября 2016, 09:40
19

Матч 7-го тура второй украинской лиги между «Подольем» и «Кристаллом» (1:1) был омрачен массовой дракой на поле. В потасовке принимали участие игроки обоих коллективов. Для того чтобы прекратить беспорядки на поле, сотрудникам правопорядка пришлось использовать слезоточивый газ.

«Справиться удалось одному экипажу патрульных, даже до вызова скорой не дошло. Ситуация не имела особого напряжения, поскольку драку затеяли сами футболисты, а не фанаты», – приводит слова пресс-секретаря патрульной полиции Хмельницкого Романа Мартынюка «Депо».

Источник: Бомбардир.ру
Подолье
Комментарии (19)
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valencia 45
1472971713
Хохольские дебилы
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BoltCX
1472972439
там фанатов меньше, чем игроков было))
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DenMih
1472977783
я даже знаю кто виноват в этой драке!Путин!В Украине сейчас во всем виноват Путин))))
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1472979142
Сегодня на украинских телеканалов Русские устроили драку в матче
Ответить
Den Bull
1472979642
Одним словом бардак!
Ответить
Romario Cortez
1472983988
позор...
Ответить
cska-62
1472984729
Незалежная и самостийная отжигает... Чтобы оставить след в истории футбола хотя бы таким экзотическим образом...
Ответить
порт
1472984841
Куда же абама смотрел?
Ответить
Измайловский Кочегар
1472984983
Хорошо бы была возможность всякий шлак из новостей отфильтровывать 8)
Ответить
Павел Буре
1472986361
Лучше пусть дерутся на поле, чем в баре после шампанского под гимн РОССИИ. Главное чтобы стадионы не строили вместо школ и больниц. )))))
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