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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Арсенал
Динамо - Арсенал: обзор матча 24 мая 2015
Динамо
24.05.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
42'
А. Ионов
76'
В. Ванкер
34'
Е. Осипов
60'
А. Хагуш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
А. Ташаев
️️️️
Б. Джуджак
86'
79'
Желтая карточка
А. Зотов
ГОЛ! 2:2!
В. Ванкер
Пас отдал
А. Катрич
76'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ионов
72'
Желтая карточка
Р. Зобнин
69'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
64'
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Хагуш
Пас отдал
В. Рыжков
Вторая желтая
А. Бюттнер
58'
52'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Лях
49'
Желтая карточка
А. Хагуш
Желтая карточка
Ю. Жирков
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Ионов
Пас отдал
М. Вальбуэна
42'
Желтая карточка
А. Ионов
35'
34'
ГОЛ! 0:1!
Е. Осипов
Пас отдал
С. Кузнецов
Желтая карточка
А. Бюттнер
28'
25'
Желтая карточка
И. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЛЗ
22
Иван Ершов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Александр Зотов
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Габулов
18
Жирков
6
Дуглас
4
Самба
28
Бюттнер
21
Ванкер
10
Джуджак
47
Зобнин
28
Вальбуэна
11
Ионов
9
Кокорин
3-4-2-1
82
Муха
8
Тесак
22
Ершов
19
Осипов
14
Хагуш
18
Кашчелан
90
Лях
23
Калешин
10
Кузнецов
21
Зотов
0
Малоян
11
Ионов
77
Катрич
77
Катрич
11
Ионов
10
Джуджак
88
Ташаев
88
Ташаев
10
Джуджак
90
Лях
28
Рыжков
28
Рыжков
90
Лях
Остались в запасе
Динамо
Арсенал
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
16
Сергей Котов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Динамо - Арсенал
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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