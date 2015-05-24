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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Фламенго
Аваи - Фламенго: обзор матча 24 мая 2015
Аваи
24.05.2015, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Фламенго
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Статистика матча Аваи - Фламенго
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0
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Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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