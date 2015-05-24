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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 24 мая 2015
Ньюкасл
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
54'
М. Сиссоко
85'
Х. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Замена
Й. Гуффран
️️️️
В. Анита
89'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
86'
ГОЛ! 2:0!
Х. Гутьеррес
Пас отдал
Д. Коулбэк
85'
80'
Желтая карточка
М. Амалфитано
77'
Замена
Э. Ли
️️️️
Ш. Куяте
69'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Р. Бурк
63'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Э. Валенсия
Желтая карточка
М. Сиссоко
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Сиссоко
Пас отдал
Х. Гутьеррес
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
4-4-2
23
Крул
14
Дамметт
5
Уильямсон
2
Колоччини
22
Янмат
18
Гутьеррес
4
Коулбэк
6
Анита
17
Сиссоко
61
Сиссе
97
Ривьер
4-1-3-2
13
Адриан
6
Дженкинсон
23
Рид
32
Бурк
3
Крессуэлл
8
Куяте
19
Даунинг
8
Сонг
4
Нолан
13
Валенсия
24
Коул
6
Анита
94
Гуффран
94
Гуффран
6
Анита
32
Бурк
5
Томкинс
5
Томкинс
32
Бурк
13
Валенсия
31
Амалфитано
31
Амалфитано
13
Валенсия
8
Куяте
27
Ли
27
Ли
8
Куяте
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
28
Фредди Вудман
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Джон Карвер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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