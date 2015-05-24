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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 24 мая 2015
Арсенал
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
4 : 1
Завершен
Вест Бромвич
4'
Т. Уолкотт
14'
Т. Уолкотт
17'
Д. Уилшир
37'
Т. Уолкотт
57'
Г. Маколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Уилшир
77'
Замена
О. Жиру
️️️️
Ф. Коклен
69'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Уолкотт
69'
60'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
К. Якоб
57'
ГОЛ! 4:1!
Г. Маколи
Пас отдал
К. Брант
54'
Замена
К. Гарднер
️️️️
К. МакМанаман
51'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Й. Ольссон
Желтая карточка
Э. Бельерин
48'
ГОЛ! 4:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Касорла
37'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
Г. Паулиста
17'
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
14'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Касорла
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
3
Гиббс
4
Мертезакер
3
Паулиста
2
Бельерин
13
Коклен
10
Уилшир
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-4-1-1
13
Майхилл
36
Маколи
13
Ольссон
15
Лескотт
15
Доусон
7
Моррисон
24
Флетчер
22
Якоб
11
Брант
20
МакМанаман
38
Бераино
10
Уилшир
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
32
Уолкотт
21
Рэмзи
21
Рэмзи
32
Уолкотт
13
Коклен
9
Жиру
9
Жиру
13
Коклен
22
Якоб
22
Бэйрд
22
Бэйрд
22
Якоб
20
МакМанаман
8
Гарднер
8
Гарднер
20
МакМанаман
13
Ольссон
28
Аничебе
28
Аничебе
13
Ольссон
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Алекс Палмер
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
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