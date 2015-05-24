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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - ЦРФСО
Спартак К - ЦРФСО: обзор матча 24 мая 2015
Спартак К
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
2 : 0
Завершен
ЦРФСО
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Статистика матча Спартак К - ЦРФСО
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Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
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03.11.2026
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1 : 1
30.10.2026
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26.10.2026
Спартак К
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
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20.05.2019
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
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