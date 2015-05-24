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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Сокол
Сочи - Сокол: обзор матча 24 мая 2015
Сочи
24.05.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 3
Завершен
Сокол
14'
А. Дегтярев (П)
49'
И. Маркелов
87'
А. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Сокол
87'
ГОЛ! 0:3!
А. Оганесян
Замена
О. Яковлев
️️️️
В. Есин
81'
Желтая карточка
Д. Вихров
80'
72'
Желтая карточка
А. Коротаев
Замена
С. Миронов
️️️️
С. Матяш
68'
63'
Замена
А. Оганесян
️️️️
И. Маркелов
58'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Дутов
55'
Желтая карточка
А. Дутов
49'
ГОЛ! 0:2!
И. Маркелов
46'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Яковлев
Желтая карточка
М. Рогов
30'
Желтая карточка
В. Пинчук
27'
Желтая карточка
А. Арсеньев
14'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дегтярев
9'
Желтая карточка
И. Маркелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Сочи
1
Денис Книга
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
88
Сергей Миронов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Арсеньев
19
Чернухин
12
Пинчук
6
Вихров
10
Матрахов
19
Солнцев
31
Рогов
53
Казаев
27
Есин
10
Матяш
11
Умаров
3-3-2-1-1
16
Федоров
2
Серасхов
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
66
Дутов
24
Трубило
36
Яковлев
2
Хубаев
88
Маркелов
11
Дегтярев
27
Есин
71
Яковлев
71
Яковлев
27
Есин
10
Матяш
88
Миронов
88
Миронов
10
Матяш
88
Маркелов
28
Оганесян
28
Оганесян
88
Маркелов
66
Дутов
9
Муллин
9
Муллин
66
Дутов
36
Яковлев
24
Коротаев
24
Коротаев
36
Яковлев
Остались в запасе
Сочи
Сокол
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Адьям Кузяев
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сочи - Сокол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
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2 : 0
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0 : 1
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
МСА Петровский
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