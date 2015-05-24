Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Химик
Енисей - Химик: обзор матча 24 мая 2015
Енисей
24.05.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
3 : 1
Завершен
Химик
48'
Е. Качан
66'
Д. Магадиев
89'
А. Мануковский
60'
И. Столбовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Химик
ГОЛ! 3:1!
А. Мануковский
89'
Желтая карточка
А. Плотников
88'
Желтая карточка
А. Мануковский
87'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
87'
Желтая карточка
К. Гарбуз
81'
Замена
И. Шабаев
️️️️
Д. Магадиев
81'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Чадов
73'
Желтая карточка
А. Хрущев
70'
Замена
А. Хрущев
️️️️
Е. Иванов
68'
ГОЛ! 2:1!
Д. Магадиев
66'
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Столбовой
56'
Замена
В. Ильин
️️️️
С. Квасов
ГОЛ! 1:0!
Е. Качан
48'
46'
Замена
И. Столбовой
️️️️
Г. Джикия
46'
Замена
Д. Шилов
️️️️
Д. Соколов
26'
Желтая карточка
С. Федотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
25
Дмитрий Соколов
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
26
Николай Нестеренко
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-2-3-2
79
Плотников
18
Марущак
22
Магадиев
80
Качан
19
Гарбуз
35
Гультяев
8
Иванов
14
Лайзанс
8
Мануковский
15
Чадов
23
Лескано
4-1-4-1
77
Чуваев
8
Федотов
23
Чернов
14
Джикия
4
Бабенков
18
Карасев
38
Зинович
26
Нестеренко
17
Квасов
25
Соколов
19
Касьян
23
Лескано
92
Скворцов
92
Скворцов
23
Лескано
22
Магадиев
22
Шабаев
22
Шабаев
22
Магадиев
8
Иванов
17
Хрущев
17
Хрущев
8
Иванов
15
Чадов
10
Алиев
10
Алиев
15
Чадов
25
Соколов
9
Шилов
9
Шилов
25
Соколов
14
Джикия
24
Столбовой
24
Столбовой
14
Джикия
17
Квасов
98
Ильин
98
Ильин
17
Квасов
Остались в запасе
Енисей
Химик
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Владимир Ежуров
16
Дмитрий Гавриков
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Енисей - Химик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Химик
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
Вчера, 09:17
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
Вчера, 09:17
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+