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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Тюмень
Волга - Тюмень: обзор матча 24 мая 2015
Волга
24.05.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
20'
А. Саркисов
39'
А. Павленко
90'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Тюмень
90'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мамтов
86'
Замена
О. Самсонов
️️️️
А. Нежелев
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Саркисов
86'
81'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
А. Делькин
67'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Павленко
Замена
И. Петров
️️️️
М. Костюков
65'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Даниленко
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Павленко
ГОЛ! 1:0!
А. Саркисов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
83
Никита Юрков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
3-2-1-2-2
27
Комаров
66
Жестоков
25
Буйволов
77
Прошин
6
Полянин
3
Джалилов
31
Леандро
77
Костюков
44
Кухарчук
39
Даниленко
11
Саркисов
3-2-2-2
35
Телков
19
Пономарев
7
Нежелев
77
Павленко
57
Абазов
71
Багаев
4
Кленкин
20
Теленков
9
Мамтов
90
Делькин
11
Саркисов
25
Уридия
25
Уридия
11
Саркисов
77
Костюков
10
Петров
10
Петров
77
Костюков
39
Даниленко
32
Козлов
32
Козлов
39
Даниленко
90
Делькин
19
Ламбарский
19
Ламбарский
90
Делькин
77
Павленко
13
Шляпкин
13
Шляпкин
77
Павленко
7
Нежелев
36
Самсонов
36
Самсонов
7
Нежелев
Остались в запасе
Волга
Тюмень
53
Андрей Чурин
ЦП
83
Никита Юрков
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
53
Андрей Чурин
ЦП
83
Никита Юрков
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Волга - Тюмень
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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