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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетик
Эльче - Атлетик: обзор матча 17 мая 2015
Эльче
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 3
Завершен
Атлетик
32'
Жонатас
45'
Жонатас
80'
А. Акетче
87'
М. Сан Хосе
90+2'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Атлетик
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Адурис
90'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Д. Сисма
89'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ф. Файр
88'
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Сан Хосе
Замена
Г. Родригеш
️️️️
В. Родригес
84'
80'
Замена
М. Сусаета
️️️️
М. Рико
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Акетче
Пас отдал
А. Адурис
Замена
Коро
️️️️
А. Ньигес
72'
67'
Замена
А. Акетче
️️️️
Б. Вигуэра
Желтая карточка
Жонатас
63'
56'
Желтая карточка
А. Адурис
56'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 2:0!
Жонатас
Пас отдал
А. Гонсалес
45'
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
Пас отдал
Ф. Файр
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльче
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
29
Начо Поркар
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Кике Сола
ЦФ
4-4-1-1
22
Тытонь
5
Сисма
3
Роко
18
Пелегрин
22
Суарес
7
Ньигес
76
Файр
5
Москера
8
Гонсалес
8
Родригес
9
Жонатас
4-3-3
1
Эррерин
18
де Маркос
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
8
Итурраспе
17
Рико
7
Эчебаррия
20
Адурис
25
Вигуэра
9
Уильямс
76
Файр
8
Пашалич
8
Пашалич
76
Файр
7
Ньигес
10
Коро
10
Коро
7
Ньигес
8
Родригес
10
Родригеш
10
Родригеш
8
Родригес
25
Вигуэра
47
Акетче
47
Акетче
25
Вигуэра
17
Рико
14
Сусаета
14
Сусаета
17
Рико
8
Итурраспе
18
Гурпеги
18
Гурпеги
8
Итурраспе
Остались в запасе
Эльче
Атлетик
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
29
Начо Поркар
ЦЗ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
29
Начо Поркар
ЦЗ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эльче - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мартинес Валеро
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