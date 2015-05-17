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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 17 мая 2015
Реал Сосьедад
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 3
Завершен
Гранада
74'
Ю. Эль-Араби
79'
Р. Ибаньес
88'
Р. Рочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
88'
ГОЛ! 0:3!
Р. Рочина
87'
Замена
Р. Перес
️️️️
Х. Маркес
85'
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
Г. Кастро
85'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
К. Мартинес
82'
79'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ибаньес
74'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Р. Ибаньес
73'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Пити
Замена
И. Агиррече
️️️️
А. Финнбогасон
65'
64'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Л. Бангура
26'
Желтая карточка
Л. Бангура
Желтая карточка
Х. Прието
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Гранада
2
Роберто
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
31
Алехандро Санц
ЦП
36
Энеко Гонсалес
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-3-1-2
13
Зубикараи
19
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
26
Мартинес
5
Кастро
10
Прието
5
Бергара
20
Каналес
27
Финнбогасон
10
Вела
3-4-1-2
2
Роберто
12
Ньом
5
Майнц
3
Бабен
10
Хави Маркес
16
Итурра
27
Хуанкар
10
Пити
16
Рочина
7
Бангура
19
Эль-Араби
19
Мартинес
36
Гонсалес
36
Гонсалес
19
Мартинес
27
Финнбогасон
9
Агиррече
9
Агиррече
27
Финнбогасон
10
Хави Маркес
21
Перес
21
Перес
10
Хави Маркес
7
Бангура
20
Ибаньес
20
Ибаньес
7
Бангура
10
Пити
4
Рико
4
Рико
10
Пити
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
31
Алехандро Санц
ЦП
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
31
Алехандро Санц
ЦП
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Реале Арена
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