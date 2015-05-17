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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Металлист
Олимпик - Металлист: обзор матча 17 мая 2015
Олимпик
17.05.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Металлист
30'
И. Тищенко
46'
В. Лысенко
90+5'
Каядо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Металлист
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Каядо
Желтая карточка
М. Драченко
90'
+4
Красная карточка
В. Огиря
90'
+2
80'
Замена
Д. Соломаха
️️️️
И. Бобко
Замена
М. Драченко
️️️️
А. Сытник
72'
65'
Желтая карточка
Ю. Булят
Замена
В. Огиря
️️️️
В. Лебедь
60'
Замена
В. Гошкодеря
️️️️
Г. Кадымян
58'
46'
Замена
С. Болбат
️️️️
С. Барилко
46'
Замена
С. Назаренко
️️️️
К. Ковальчук
ГОЛ! 2:0!
В. Лысенко
Пас отдал
И. Тищенко
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Тищенко
Пас отдал
И. Семенина
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
18
Игорь Семенина
ЦП
33
Юрий Бровченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
88
Каядо
ЦФ
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
11
Моха
ЦП
23
Шериф Иса
АП
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
51
Игорь Козынец
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
55
Даниил Соломаха
ЦФ
2-1-4-3
72
Литовка
22
Мищенко
54
Дитятьев
15
Лебедь
18
Семенина
8
Доронин
19
Тищенко
33
Бровченко
92
Кадымян
7
Лысенко
9
Сытник
4-3-1-2
23
Погорелый
2
Рыжук
32
Ищенко
30
Булят
33
Селин
11
Барилко
6
Довгий
8
Ковальчук
21
Бобко
88
Каядо
80
Приёмов
9
Сытник
7
Драченко
7
Драченко
9
Сытник
15
Лебедь
13
Огиря
13
Огиря
15
Лебедь
92
Кадымян
99
Гошкодеря
99
Гошкодеря
92
Кадымян
21
Бобко
55
Соломаха
55
Соломаха
21
Бобко
11
Барилко
50
Болбат
50
Болбат
11
Барилко
8
Ковальчук
9
Назаренко
9
Назаренко
8
Ковальчук
Остались в запасе
Олимпик
Металлист
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
11
Моха
ЦП
23
Шериф Иса
АП
51
Игорь Козынец
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ПВ
1
Денис Сидоренко
ВР
Остались в запасе
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
11
Моха
ЦП
23
Шериф Иса
АП
Остались в запасе
51
Игорь Козынец
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ПВ
1
Денис Сидоренко
ВР
Статистика матча Олимпик - Металлист
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
имени Банникова
Новости команд
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Олимпик
Металлист
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