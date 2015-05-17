Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Зенит
Уфа - Зенит: обзор матча 17 мая 2015
Уфа
17.05.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
86'
Х. Ханджич
32'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Зенит
Замена
И. Безденежных
️️️️
Марсиньо
88'
87'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Данни
ГОЛ! 1:1!
Х. Ханджич
Пас отдал
Д. Стоцкий
86'
Желтая карточка
Д. Верховцов
84'
83'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
Замена
Х. Ханджич
️️️️
Д. Карлос
70'
65'
Желтая карточка
Халк
Замена
И. Шевченко
️️️️
В. Галиулин
63'
61'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Д. Карлос
43'
42'
Желтая карточка
Данни
37'
Желтая карточка
О. Шатов
32'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Марсиньо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПВ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
99
Харис Ханджич
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-4-2-1
1
Юрченко
89
Стоцкий
13
Верховцов
4
Степанец
70
Сафрониди
13
Засеев
29
Пауревич
33
Сухов
21
Галиулин
11
Карлос
10
Марсиньо
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
24
Гарай
13
Нету
4
Кришито
28
Витсель
6
Хави Гарсия
27
Шатов
7
Халк
10
Данни
28
Аршавин
10
Марсиньо
87
Безденежных
87
Безденежных
10
Марсиньо
21
Галиулин
99
Шевченко
99
Шевченко
21
Галиулин
11
Карлос
99
Ханджич
99
Ханджич
11
Карлос
10
Данни
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Данни
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
28
Аршавин
11
Кержаков
11
Кержаков
28
Аршавин
Остались в запасе
Уфа
Зенит
16
Сергей Веремко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Уфа - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Уфа
Зенит
Гаврилов определил, что делать с обижающимся Глушенковым
22:46
Соболев подарил жене огромный подарок в честь дня рождения сына
22:09
Кононов выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
21:43
2
Зенитовец Ерохин проникновенно спел для детей под гитару
20:44
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
3
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 12:50
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Гаврилов определил, что делать с обижающимся Глушенковым
22:46
Соболев подарил жене огромный подарок в честь дня рождения сына
22:09
Кононов выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
21:43
2
Зенитовец Ерохин проникновенно спел для детей под гитару
20:44
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+