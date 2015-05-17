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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Говерла
Волынь - Говерла: обзор матча 17 мая 2015
Волынь
17.05.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Говерла
7'
А. Кобахидзе
23'
М. Бабатунде
64'
Э. Бикфалви
73'
Д. Козьбан
28'
М. Фещук
45'
С. Мякушко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Говерла
Замена
С. Петров
️️️️
М. Бабатунде
90'
+2
Замена
Т. Парцвания
️️️️
О. Гуменюк
83'
80'
Замена
В. Гришин
️️️️
М. Шацких
ГОЛ! 4:2!
Д. Козьбан
73'
66'
Желтая карточка
М. Шацких
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Р. Мемешев
65'
ГОЛ! 3:2!
Э. Бикфалви
64'
59'
Замена
И. Глушицкий
️️️️
Л. Шимич
45'
ГОЛ! 2:2!
С. Мякушко
28'
ГОЛ! 2:1!
М. Фещук
Пас отдал
М. Шацких
ГОЛ! 2:0!
М. Бабатунде
Пас отдал
Р. Мемешев
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Кобахидзе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
Говерла
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
47
Валерий Гришин
ЦП
12
Мирослав Бонь
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
2-5-2-1
35
Шуст
14
Полевой
5
Жунич
31
Шабанов
11
Шарпар
79
Бабатунде
30
Кобахидзе
30
Гуменюк
89
Политыло
10
Бикфалви
7
Мемешев
4-3-1-2
35
Коваль
2
Шимич
6
Тудосе
28
Ягодинскис
8
Люлька
4
Хомин
7
Райчевич
16
Шацких
33
Мякушко
10
Фещук
77
Хлебас
30
Гуменюк
3
Парцвания
3
Парцвания
30
Гуменюк
7
Мемешев
89
Козьбан
89
Козьбан
7
Мемешев
79
Бабатунде
38
Петров
38
Петров
79
Бабатунде
16
Шацких
47
Гришин
47
Гришин
16
Шацких
2
Шимич
29
Глушицкий
29
Глушицкий
2
Шимич
Остались в запасе
Волынь
Говерла
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
12
Мирослав Бонь
ЦП
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
Остались в запасе
12
Мирослав Бонь
ЦП
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Говерла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Говерла
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
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2016.09.14 14:32
1
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2016.06.08 09:58
10
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2016.05.15 21:21
2
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2016.05.14 17:21
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