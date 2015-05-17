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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Леванте
Депортиво - Леванте: обзор матча 17 мая 2015
Депортиво
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
21'
А. Лопо
80'
Хуанфран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Леванте
Замена
Точе
️️️️
Лукас
89'
ГОЛ! 2:0!
Хуанфран
Пас отдал
Лукас
80'
Желтая карточка
А. Лопо
78'
73'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
И. Лопес
Замена
Хуанфран
️️️️
О. Риера
66'
65'
Замена
В. Камараса
️️️️
И. Рамис
59'
Желтая карточка
В. Касадесус
46'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
М. Сиссоко
Желтая карточка
Луизиньо
43'
Желтая карточка
О. Риера
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Лопо
Пас отдал
Лукас
21'
16'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Х. Домингес
️️️️
М. Пабло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
24
Хуанфран
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Точе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
3-2-3-2
31
Фабри
15
Лауре
22
Лопо
26
Сидней
16
Луизиньо
19
Пабло
4
Бергантиньос
5
Боргес
17
Саломау
7
Лукас
21
Риера
3-3-2-2
13
Мариньо
2
Лопес
26
Винтра
4
Рамис
12
Хуанфран
6
Хосе Мари
3
Гарсия
23
Симао
22
Сиссоко
25
Моралес
11
Касадесус
7
Лукас
9
Точе
9
Точе
7
Лукас
21
Риера
24
Хуанфран
24
Хуанфран
21
Риера
19
Пабло
28
Домингес
28
Домингес
19
Пабло
4
Рамис
6
Камараса
6
Камараса
4
Рамис
22
Сиссоко
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
22
Сиссоко
2
Лопес
9
Мартинс
9
Мартинс
2
Лопес
Остались в запасе
Депортиво
Леванте
1
Герман Люкс
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Депортиво - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Риасор
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