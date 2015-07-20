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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сокол
СКА-Хабаровск - Сокол: обзор матча 20 июля 2015
СКА-Хабаровск
20.07.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 2
Завершен
Сокол
66'
Д. Гатикоев (П)
7'
А. Дегтярев (П)
83'
И. Удалый (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Сокол
86'
Замена
А. Серасхов
️️️️
М. Трусевич
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Удалый
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Гатикоев
66'
62'
Замена
А. Коротаев
️️️️
М. Андреев
Пенальти не реализован!
К. Аладашвили
60'
Замена
Р. Умаров
️️️️
П. Карасев
58'
53'
Замена
М. Бурченко
️️️️
С. Шевчук
46'
Замена
Д. Зинович
️️️️
А. Радченко
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
В. Плетин
46'
Замена
К. Аладашвили
️️️️
А. Купчин
46'
Замена
Н. Калинский
️️️️
С. Ваганов
41'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дегтярев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Главный тренер
Александр Горбачев
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
6
Дмитрий Борисов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-3-3
99
Дюпин
88
Киреев
3
Удалый
5
Нестеренко
85
Попов
18
Карасев
5
Купчин
19
Плетин
23
Ваганов
90
Гайдаш
4-2-2-2
31
Пчелинцев
27
Молодцов
29
Горбатюк
14
Лозенков
20
Столяренко
30
Трусевич
70
Шевчук
77
Романенко
77
Андреев
11
Дегтярев
27
Радченко
5
Купчин
11
Аладашвили
11
Аладашвили
5
Купчин
23
Ваганов
78
Калинский
78
Калинский
23
Ваганов
19
Плетин
23
Гатикоев
23
Гатикоев
19
Плетин
18
Карасев
11
Умаров
11
Умаров
18
Карасев
30
Трусевич
2
Серасхов
2
Серасхов
30
Трусевич
27
Радченко
38
Зинович
38
Зинович
27
Радченко
70
Шевчук
8
Бурченко
8
Бурченко
70
Шевчук
77
Андреев
24
Коротаев
24
Коротаев
77
Андреев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сокол
1
Ренат Соколов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Александр Горбачев
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сокол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
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0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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