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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Амкар (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 20 июля 2015
Амкар (мол)
20.07.2015, понедельник, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар (мол)
79'
А. Гооге
24'
Д. Васенин (П)
70'
Д. Воробьев
80'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Краснодар (мол)
85'
Красная карточка
Д. Бакай
83'
Замена
А. Шишкин
️️️️
Д. Воробьев
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Воробьев
ГОЛ! 1:2!
А. Гооге
79'
Замена
И. Пушкарев
️️️️
Р. Вазитдинов
77'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
И. Мурашов
77'
76'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Н. Гаджиев
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
В. Чухланцев
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Воробьев
Замена
А. Мосунов
️️️️
Н. Ромащенко
55'
Замена
А. Анфёров
️️️️
А. Орлов
46'
Замена
Т. Краев
️️️️
И. Беликов
46'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Васенин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
17
Игорь Мурашов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
80
Владислав Скляр
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
49
Дмитрий Бакай
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
14
Денис Васенин
ЦФ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Йович
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
67
Роман Булак
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
97
Алексей Шишкин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
2-5-2-1
16
Отмахов
51
Ромащенко
29
Гусейнов
49
Парамонов
26
Беликов
24
Орлов
11
Парамонов
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
17
Мурашов
70
Гооге
3-2-2-3
1
Федюшкин
4
Бородин
72
Бочкарёв
48
Марченко
80
Скляр
9
Назаров
11
Квеквескири
49
Бакай
10
Воробьев
97
Гаджиев
14
Васенин
17
Мурашов
34
Кондрашов
34
Кондрашов
17
Мурашов
96
Чухланцев
79
Борчашвили
79
Борчашвили
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
37
Пушкарев
37
Пушкарев
7
Вазитдинов
51
Ромащенко
24
Мосунов
24
Мосунов
51
Ромащенко
24
Орлов
60
Анфёров
60
Анфёров
24
Орлов
26
Беликов
68
Краев
68
Краев
26
Беликов
10
Воробьев
97
Шишкин
97
Шишкин
10
Воробьев
97
Гаджиев
18
Игнатьев
18
Игнатьев
97
Гаджиев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
67
Роман Булак
ЦП
59
Глеб Бурков
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Александр Йович
Остались в запасе
67
Роман Булак
ЦП
59
Глеб Бурков
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Александр Йович
Статистика матча Амкар (мол) - Краснодар (мол)
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Баталов
(Ижевск)
Стадион:
Звезда
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