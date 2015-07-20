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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Химик - Нижний Новгород
Химик - Нижний Новгород: обзор матча 20 июля 2015
Химик
20.07.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
72'
В. Ивлев
19'
М. Сорочкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Нижний Новгород
84'
Замена
А. Недогода
️️️️
К. Жильцов
ГОЛ! 1:1!
В. Ивлев
72'
Замена
А. Фролов
️️️️
Д. Фолин
66'
63'
Замена
И. Менделев
️️️️
Н. Васильев
Замена
Д. Гавриков
️️️️
А. Загребин
63'
54'
Замена
А. Даниленко
️️️️
М. Сорочкин
46'
Замена
Н. Николаев
️️️️
Н. Бастрон
46'
Замена
И. Стрелов
️️️️
Д. Карасев
Замена
М. Громов
️️️️
М. Курбанов
46'
Замена
М. Прыгунов
️️️️
Д. Забродин
46'
34'
Желтая карточка
Н. Бастрон
Желтая карточка
О. Быков
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Сорочкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
80
Артем Брагин
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
8
Денис Фолин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Виктор Ивлев
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
32
Никита Бастрон
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Максим Нестеров
ЦП
13
Алексей Ткач
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
11
Максим Громов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
17
Иван Стрелов
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
6
Игорь Менделев
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
4-4-1-1
12
Загребин
44
Удунян
3
Саттаров
44
Курбанов
4
Рытов
80
Брагин
8
Фолин
17
Квасов
17
Быков
14
Забродин
19
Ивлев
3-2-3-1
31
Анисимов
15
Ершов
32
Бастрон
29
Карасев
4
Абрамов
5
Жильцов
96
Васильев
13
Ткач
21
Нестеров
21
Сорочкин
44
Курбанов
11
Громов
11
Громов
44
Курбанов
8
Фолин
17
Фролов
17
Фролов
8
Фолин
14
Забродин
15
Прыгунов
15
Прыгунов
14
Забродин
12
Загребин
16
Гавриков
16
Гавриков
12
Загребин
32
Бастрон
96
Николаев
96
Николаев
32
Бастрон
96
Васильев
6
Менделев
6
Менделев
96
Васильев
29
Карасев
17
Стрелов
17
Стрелов
29
Карасев
5
Жильцов
14
Недогода
14
Недогода
5
Жильцов
21
Сорочкин
39
Даниленко
39
Даниленко
21
Сорочкин
Остались в запасе
Химик
Нижний Новгород
23
Кирилл Хохлов
ЦП
Главный тренер
Салават Галеев
10
Игорь Беляков
ЦФ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
23
Кирилл Хохлов
ЦП
Остались в запасе
10
Игорь Беляков
ЦФ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Химик - Нижний Новгород
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Шишкин
(Ижевск)
Стадион:
Химик
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