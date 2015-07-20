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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Спартак-2
Шинник - Спартак-2: обзор матча 20 июля 2015
Шинник
20.07.2015, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
42'
Р. Войдель
62'
В. Кротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Спартак-2
87'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
К. Савичев
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Малоян
84'
81'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
И. Леонтьев
Замена
Н. Маляров
️️️️
М. Платика
79'
76'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Кротов
Желтая карточка
Р. Войдель
75'
72'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
А. Ходырев
68'
Желтая карточка
А. Ходырев
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
В. Кротов
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Мязин
61'
Желтая карточка
Е. Ятченко
58'
48'
Желтая карточка
И. Леонтьев
ГОЛ! 1:0!
Р. Войдель
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
3-3-2-2
16
Яшин
33
Ламанж
6
Беляев
97
Ятченко
20
Войдель
5
Платика
37
Сиротов
92
Щадин
28
Султонов
0
Малоян
87
Мязин
3-2-1-2-1
30
Песьяков
2
Кутепов
92
Брызгалов
15
Пуцко
5
Кутин
21
Ходырев
52
Леонтьев
91
Яковлев
57
Кротов
88
Давыдов
5
Платика
7
Маляров
7
Маляров
5
Платика
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
87
Мязин
8
Павленко
8
Павленко
87
Мязин
0
Малоян
91
Булия
91
Булия
0
Малоян
21
Ходырев
44
Фадеев
44
Фадеев
21
Ходырев
52
Леонтьев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
52
Леонтьев
4
Савичев
7
Каюмов
7
Каюмов
4
Савичев
57
Кротов
7
Козлов
7
Козлов
57
Кротов
Остались в запасе
Шинник
Спартак-2
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
16
Владислав Терешкин
ВР
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Шинник - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Шинник
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