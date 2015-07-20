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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Биолог-Новокубанск - Алания
Биолог-Новокубанск - Алания: обзор матча 20 июля 2015
Биолог-Новокубанск
20.07.2015, понедельник, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Биолог-Новокубанск - Алания
90'
Замена
А. Дудаев
️️️️
Р. Маргиев
Желтая карточка
Д. Соколов
78'
Замена
М. Магомедов
️️️️
М. Анохин
77'
Замена
К. Халваши
️️️️
Е. Левин
66'
62'
Вторая желтая
А. Алборов
Замена
Е. Гаврилов
️️️️
Н. Акимов
60'
47'
Желтая карточка
А. Алборов
44'
Желтая карточка
С. Джиоев
35'
Желтая карточка
О. Саккати
32'
Желтая карточка
И. Засеев
Замена
В. Кириченко
️️️️
В. Руденко
31'
26'
Замена
И. Засеев
️️️️
А. Закаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Биолог-Новокубанск
30
Андрей Мишкевич
ВР
2
Михаил Анохин
ЦЗ
15
Даниил Соколов
ЦЗ
8
Антон Никифоров
ЦЗ
7
Олег Шмойлов
ЦЗ
17
Сергей Камынин
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
2
Егор Левин
ЦП
4
Максим Фаринов
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
5
Олег Саккати
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Азат Закаев
ОП
21
Герман Туаев
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
8
Руслан Маргиев
ЦП
44
Марат Бутуев
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
13
Георгий Кулов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
32
Магомедали Магомедов
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
19
Амиран Сапагаров
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
95
Эдик Плиев
ОП
88
Александр Дудаев
ЦП
98
Давид Кусаев
ЦП
10
Сослан Джиоев
ЦП
31
Инал Засеев
ЦФ
4-5-1
30
Мишкевич
2
Анохин
8
Никифоров
7
Шмойлов
15
Соколов
57
Акимов
14
Галкин
2
Левин
4
Фаринов
17
Камынин
19
Руденко
3-1-5-1
1
Хайманов
3
Кайтов
5
Саккати
15
Плиев
70
Закаев
9
Алборов
18
Джиоев
8
Маргиев
44
Бутуев
21
Туаев
13
Кулов
2
Анохин
32
Магомедов
32
Магомедов
2
Анохин
2
Левин
5
Халваши
5
Халваши
2
Левин
57
Акимов
26
Гаврилов
26
Гаврилов
57
Акимов
19
Руденко
14
Кириченко
14
Кириченко
19
Руденко
70
Закаев
31
Засеев
31
Засеев
70
Закаев
8
Маргиев
88
Дудаев
88
Дудаев
8
Маргиев
Остались в запасе
Биолог-Новокубанск
Алания
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
19
Амиран Сапагаров
ЦФ
27
Роман Ковалев
ВР
98
Давид Кусаев
ЦП
10
Сослан Джиоев
ЦП
91
Азамат Томаев
ВР
95
Эдик Плиев
ОП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
19
Амиран Сапагаров
ЦФ
27
Роман Ковалев
ВР
Остались в запасе
98
Давид Кусаев
ЦП
10
Сослан Джиоев
ЦП
91
Азамат Томаев
ВР
95
Эдик Плиев
ОП
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Биолог-Новокубанск - Алания
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
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2 : 1
26.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
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3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
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Алания
4 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
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3 : 3
18.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Биолог
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