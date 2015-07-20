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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химки - Сочи
Химки - Сочи: обзор матча 20 июля 2015
Химки
20.07.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
28'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Сочи
Замена
А. Гаджиев
️️️️
М. Маркосов
90'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
К. Родионов
85'
Замена
М. Широков
️️️️
Я. Казаев
82'
67'
Замена
М. Рогов
️️️️
Е. Козлов
66'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Ильин
Замена
Ф. Дворников
️️️️
И. Кузьмичев
62'
58'
Желтая карточка
В. Ефимов
58'
Замена
В. Ефимов
️️️️
И. Горбунов
Желтая карточка
М. Маркосов
56'
46'
Замена
А. Малахов
️️️️
А. Каюков
ГОЛ! 1:0!
Я. Казаев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
4
Анрик Гаджиев
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Федор Дворников
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
3-2-3-2
1
Цицилин
5
Шумских
22
Родионов
26
Чернышов
27
Заика
9
Лапин
77
Гащенков
53
Казаев
4
Тюнин
9
Маркосов
11
Кузьмичев
4-4-1-1
54
Генералов
15
Коваленко
17
Иванов
5
Сериков
20
Горбунов
35
Ильин
23
Каюков
7
Песегов
18
Каташевский
17
Горбунов
7
Козлов
9
Маркосов
4
Гаджиев
4
Гаджиев
9
Маркосов
53
Казаев
77
Широков
77
Широков
53
Казаев
11
Кузьмичев
9
Дворников
9
Дворников
11
Кузьмичев
22
Родионов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
22
Родионов
35
Ильин
32
Кулишев
32
Кулишев
35
Ильин
17
Горбунов
98
Ефимов
98
Ефимов
17
Горбунов
23
Каюков
97
Малахов
97
Малахов
23
Каюков
7
Козлов
31
Рогов
31
Рогов
7
Козлов
Остались в запасе
Химки
Сочи
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
17
Виталий Комисов
ЦП
5
Павел Деревягин
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
5
Павел Деревягин
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Химки - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Родина
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