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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Челябинск
Лада-Тольятти - Челябинск: обзор матча 20 июля 2015
Лада-Тольятти
20.07.2015, понедельник, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
0 : 1
Завершен
Челябинск
87'
А. Чуравцев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лада-Тольятти - Челябинск
90'
Замена
В. Дубровский
️️️️
М. Быстров
90'
Замена
А. Брызгалов
️️️️
К. Холодов
89'
Замена
А. Гафнер
️️️️
Н. Зырянов
87'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Чуравцев
Замена
С. Кирдяпкин
️️️️
А. Бочаров
82'
77'
Замена
Д. Быстров
️️️️
Н. Печенкин
Замена
А. Герюгов
️️️️
В. Бурмаков
73'
70'
Замена
И. Малышев
️️️️
В. Стешин
Желтая карточка
И. Зайцев
13'
Желтая карточка
А. Бочаров
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
37
Александр Монов
ЦЗ
22
Артем Смирнов
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
13
Валерий Павлов
ЦП
17
Артем Аксьоненко
ЦП
50
Иван Зайцев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
15
Александр Леоненков
ЦЗ
14
Вадим Сергиенко
ЦЗ
12
Виталий Коркин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
17
Вячеслав Стешин
ЦП
8
Кирилл Холодов
ЦП
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
9
Максим Токарев
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
25
Артем Гафнер
ЦЗ
97
Владислав Дубровский
ОП
20
Алексей Брызгалов
ЦП
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
13
Илья Малышев
ЦФ
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
4-3-1-2
13
Волков
37
Монов
22
Смирнов
19
Чуравцев
21
Бочаров
13
Павлов
17
Аксьоненко
50
Зайцев
23
Махмутов
14
Вахтеев
99
Бурмаков
3-2-2-1
16
Глазков
14
Сергиенко
12
Коркин
4
Быстров
65
Иванов
15
Леоненков
17
Стешин
8
Холодов
9
Зырянов
99
Бурмаков
7
Герюгов
7
Герюгов
99
Бурмаков
21
Бочаров
5
Кирдяпкин
5
Кирдяпкин
21
Бочаров
9
Зырянов
25
Гафнер
25
Гафнер
9
Зырянов
8
Холодов
20
Брызгалов
20
Брызгалов
8
Холодов
17
Стешин
13
Малышев
13
Малышев
17
Стешин
4
Быстров
97
Дубровский
97
Дубровский
4
Быстров
6
Печенкин
24
Быстров
24
Быстров
6
Печенкин
Остались в запасе
Лада-Тольятти
Челябинск
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
9
Максим Токарев
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
31
Алексей Федоров
ВР
72
Олег Новиков
ВР
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Лазарев
Остались в запасе
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
41
Аяз Танырвердиев
ЦП
9
Максим Токарев
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Лазарев
Статистика матча Лада-Тольятти - Челябинск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
Торпедо
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