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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Cибирь
Тюмень - Cибирь: обзор матча 20 июля 2015
Тюмень
20.07.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
45+2'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Cибирь
90'
+2
Желтая карточка
Н. Цыган
90'
Желтая карточка
Р. Магаль
89'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Харитонов
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Павленко
82'
79'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
Замена
Г. Кучиев
️️️️
И. Чудин
63'
53'
Замена
А. Макаренко
️️️️
А. Дышеков
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Житнев
45'
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
Н. Теленков
22'
19'
Замена
В. Головатенко
️️️️
М. Плопа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
3-2-4-1
35
Телков
7
Нежелев
4
Локтионов
77
Павленко
2
Кичин
30
Таказов
20
Теленков
27
Чудин
4
Кленкин
13
Шляпкин
9
Мамтов
4-1-4-1
22
Цыган
28
Магаль
3
Плопа
4
Выходил
59
Иванов
33
Дышеков
99
Житнев
37
Чеботару
9
Нагибин
83
Харитонов
7
Беляев
77
Павленко
4
Пустозеров
4
Пустозеров
77
Павленко
27
Чудин
19
Кучиев
19
Кучиев
27
Чудин
77
Павленко
91
Куликов
91
Куликов
77
Павленко
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
3
Плопа
5
Головатенко
5
Головатенко
3
Плопа
83
Харитонов
32
Скороходов
32
Скороходов
83
Харитонов
33
Дышеков
8
Макаренко
8
Макаренко
33
Дышеков
Остались в запасе
Тюмень
Cибирь
72
Сергей Кошелев
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
98
Ильмир Якупов
ЦФ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Остались в запасе
98
Ильмир Якупов
ЦФ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
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Россия. ФНЛ, 36 тур
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0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Геолог
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