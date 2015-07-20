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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Армавир
Арсенал - Армавир: обзор матча 20 июля 2015
Арсенал
20.07.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 0
Завершен
Армавир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Армавир
Замена
А. Дудолев
️️️️
С. Маслов
78'
77'
Замена
А. Михеев
️️️️
И. Геперидзе
73'
Желтая карточка
А. Воронкин
Желтая карточка
А. Хагуш
66'
64'
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Васильев
Замена
С. Маслов
️️️️
В. Федотов
62'
58'
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Л. Джаркава
Замена
Д. Стародуб
️️️️
П. Деобальд
47'
44'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
88
Леван Джаркава
ПП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
99
Айк Казарян
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Котов
8
Тесак
23
Калешин
71
Денисов
14
Хагуш
18
Кашчелан
19
Федотов
28
Рыжков
20
Стеклов
57
Деобальд
48
Кутьин
3-2-2-1-2
27
Комаров
19
Алексанян
24
Мирошниченко
20
Дугалич
3
Чежия
99
Морозов
88
Джаркава
17
Васильев
10
Хурцидзе
11
Геперидзе
10
Амбарцумян
57
Деобальд
11
Стародуб
11
Стародуб
57
Деобальд
Маслов
18
Дудолев
18
Дудолев
Маслов
19
Федотов
14
Маслов
14
Маслов
19
Федотов
88
Джаркава
5
Пилиев
5
Пилиев
88
Джаркава
17
Васильев
3
Воронкин
3
Воронкин
17
Васильев
11
Геперидзе
90
Михеев
90
Михеев
11
Геперидзе
Остались в запасе
Арсенал
Армавир
2
Никита Сорокин
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Главный тренер
Виктор Булатов
99
Айк Казарян
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Остались в запасе
2
Никита Сорокин
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Остались в запасе
99
Айк Казарян
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Арсенал - Армавир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
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