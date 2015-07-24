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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - ЦСКА
Крылья Советов - ЦСКА: обзор матча 24 июля 2015
Крылья Советов
24.07.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
63'
З. Тошич
68'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - ЦСКА
90'
+2
Желтая карточка
А. Цауня
90'
+1
Желтая карточка
К. Страндберг
89'
Замена
К. Страндберг
️️️️
А. Муса
85'
Замена
А. Цауня
️️️️
Б. Натхо
84'
Желтая карточка
П. Вернблум
78'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
Замена
Б. Садик
️️️️
А. Чочиев
76'
75'
Желтая карточка
Б. Натхо
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Натхо
63'
ГОЛ! 0:1!
З. Тошич
Пас отдал
Р. Еременко
54'
Желтая карточка
А. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Берат Садик
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-3-1-1
14
Конюхов
33
Ятченко
90
Бурлак
0
Таранов
25
Концедалов
15
Цаллагов
8
Габулов
20
Померко
21
Драгун
11
Чочиев
12
Корниленко
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
6
Березуцкий
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
11
Чочиев
9
Садик
9
Садик
11
Чочиев
7
Муса
10
Страндберг
10
Страндберг
7
Муса
10
Натхо
19
Цауня
19
Цауня
10
Натхо
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
43
Олег Роганов
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
43
Олег Роганов
ЦП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Делегат:
Юрий Гребенюк ( Пермь)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Металлург
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