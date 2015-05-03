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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Волгарь
Химик - Волгарь: обзор матча 03 мая 2015
Химик
03.05.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
2 : 3
Завершен
Волгарь
8'
А. Касьян
51'
С. Квасов
45+1'
А. Коломийченко
46'
Х. Байрамян
73'
А. Алхазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Волгарь
90'
Желтая карточка
С. Веркашанский
84'
Желтая карточка
А. Жиров
78'
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Алхазов
73'
ГОЛ! 2:3!
А. Алхазов
Замена
В. Ильин
️️️️
С. Квасов
70'
66'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Р. Болов
66'
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Кренделев
66'
Замена
О. Алейник
️️️️
А. Коломийченко
Замена
И. Столбовой
️️️️
Д. Шилов
65'
63'
Желтая карточка
Д. Иванов
Замена
С. Шустиков
️️️️
Н. Нестеренко
60'
Замена
Д. Соколов
️️️️
М. Гащенков
54'
ГОЛ! 2:2!
С. Квасов
51'
46'
ГОЛ! 1:2!
Х. Байрамян
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Коломийченко
ГОЛ! 1:0!
А. Касьян
8'
7'
Желтая карточка
А. Кренделев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
26
Николай Нестеренко
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
11
Бранимир Петрович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
4-1-4-1
1
Гавиловский
4
Бабенков
8
Федотов
23
Чернов
9
Шилов
18
Карасев
38
Зинович
17
Квасов
77
Гащенков
26
Нестеренко
19
Касьян
4-3-1-2
71
Бучнев
2
Догузов
2
Жиров
13
Иванов
32
Терехов
11
Петрович
33
Кренделев
15
Коломийченко
19
Байрамян
13
Алхазов
88
Болов
26
Нестеренко
6
Шустиков
6
Шустиков
26
Нестеренко
77
Гащенков
25
Соколов
25
Соколов
77
Гащенков
17
Квасов
98
Ильин
98
Ильин
17
Квасов
9
Шилов
24
Столбовой
24
Столбовой
9
Шилов
88
Болов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
88
Болов
13
Алхазов
10
Букия
10
Букия
13
Алхазов
15
Коломийченко
34
Алейник
34
Алейник
15
Коломийченко
33
Кренделев
33
Мурихин
33
Мурихин
33
Кренделев
Остались в запасе
Химик
Волгарь
77
Олег Чуваев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Химик - Волгарь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Химик
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