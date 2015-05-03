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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 03 мая 2015
Герта
03.05.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
13'
В. Штокер
11'
М. Крузе
85'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
90'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Раффаэл
85'
ГОЛ! 1:2!
И. Траоре
Пас отдал
Т. Азар
Замена
Ронни
️️️️
В. Штокер
82'
79'
Замена
Т. Азар
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
М. Ндженг
76'
73'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
Замена
П. Нимайер
️️️️
Ф. Лустенбергер
71'
70'
Желтая карточка
П. Херрманн
53'
Желтая карточка
Ю. Корб
Желтая карточка
С. Калу
38'
31'
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
П. Скьельбред
15'
ГОЛ! 1:1!
В. Штокер
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Пас отдал
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-4-1
1
Крафт
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Лангкамп
21
Платтенхардт
22
Пекарик
8
Ндженг
14
Штокер
78
Харагучи
5
Скьельбред
8
Калу
4-2-1-1-2
1
Зоммер
24
Янчке
4
Корб
4
Брауверс
17
Вендт
34
Джака
23
Крамер
19
Джонсон
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
14
Штокер
12
Ронни
12
Ронни
14
Штокер
28
Лустенбергер
18
Нимайер
18
Нимайер
28
Лустенбергер
8
Ндженг
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
8
Ндженг
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
11
Раффаэл
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
11
Раффаэл
19
Джонсон
9
Азар
9
Азар
19
Джонсон
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Олимпиаштадион
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