Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Чезена
Фиорентина - Чезена: обзор матча 03 мая 2015
Фиорентина
03.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 1
Завершен
Чезена
31'
Й. Иличич (П)
35'
Й. Иличич
56'
А. Джилардино
59'
А. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Чезена
Замена
А. Лаццари
️️️️
Й. Иличич
82'
75'
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Родригес
73'
Замена
Н. Даль Монте
️️️️
Г. Мудингай
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Валеро
72'
69'
Желтая карточка
Д. Капелли
Желтая карточка
Й. Иличич
68'
Замена
А. Диаманти
️️️️
М. Салах
63'
59'
ГОЛ! 3:1!
А. Родригес
Пас отдал
Г. Дефрель
ГОЛ! 3:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Я. Куртич
56'
46'
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Л. Джорджи
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Иличич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
3-4-1-2
33
Нето
4
Томович
15
Савич
15
Басанта
11
Варгас
27
Куртич
47
Бадель
6
Валеро
10
Салах
19
Джилардино
72
Иличич
4-1-2-3
30
Альярди
24
Перицо
25
Капелли
32
Крайнц
33
Рензетти
11
Карбонеро
10
Джорджи
16
Мудингай
92
Дефрель
20
Бриенца
20
Родригес
6
Валеро
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Валеро
72
Иличич
10
Лаццари
10
Лаццари
72
Иличич
10
Салах
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Салах
10
Джорджи
34
Касчионе
34
Касчионе
10
Джорджи
16
Мудингай
23
Даль Монте
23
Даль Монте
16
Мудингай
20
Родригес
11
Джурич
11
Джурич
20
Родригес
Остались в запасе
Фиорентина
Чезена
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Андреа Табанелли
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
23
Андреа Табанелли
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Фиорентина - Чезена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Чезена
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+