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Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Кубань (ЛФЛ) - Динамо: обзор матча 03 мая 2015
Кубань (ЛФЛ)
03.05.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
22'
У. Алмейда
68'
Ф. Дуглас
74'
Шандао (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Красная карточка
Г. Букур
88'
Вторая желтая
С. Манолев
85'
83'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
К. Кураньи
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Шандао
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Попов
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дуглас
Пас отдал
К. Самба
Замена
А. Тлисов
️️️️
В. Кулик
53'
51'
Желтая карточка
Ю. Жирков
Замена
И. Армаш
️️️️
Т. Шунич
46'
46'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
М. Вальбуэна
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
С. Манолев
44'
43'
Желтая карточка
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
У. Алмейда
Пас отдал
И. Попов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
11
Манолев
77
Каборе
55
Кулик
11
Ткачев
71
Попов
23
Соснин
9
Алмейда
4-1-2-2-1
30
Габулов
28
Ротенберг
6
Дуглас
4
Самба
18
Жирков
21
Ванкер
47
Зобнин
4
Юсупов
11
Ионов
28
Вальбуэна
22
Кураньи
44
Шунич
5
Армаш
5
Армаш
44
Шунич
71
Попов
11
Букур
11
Букур
71
Попов
55
Кулик
8
Тлисов
8
Тлисов
55
Кулик
22
Кураньи
28
Бюттнер
28
Бюттнер
22
Кураньи
28
Вальбуэна
10
Джуджак
10
Джуджак
28
Вальбуэна
4
Юсупов
9
Кокорин
9
Кокорин
4
Юсупов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Динамо
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Динамо
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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