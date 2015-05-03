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Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 03 мая 2015
Амкар-Пермь
03.05.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
67'
Г. Пеев (П)
90+4'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
Красная карточка
Г. Пеев
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Самедов
Замена
М. Якубко
️️️️
С. Баланович
90'
Замена
И. Черенчиков
️️️️
А. Прудников
84'
78'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Т. Михалик
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Г. Пеев
76'
Желтая карточка
Ф. Огуде
74'
73'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
70'
Желтая карточка
А. Логашов
69'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
А. Миранчук
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Пеев
67'
59'
Желтая карточка
Т. Михалик
Желтая карточка
Р. Арзуманян
43'
Желтая карточка
А. Прудников
36'
25'
Желтая карточка
Д. Тарасов
20'
Желтая карточка
У. Ниасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ОП
7
Георги Пеев
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
35
Айказ Зилабян
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
23
Баланович
5
Арзуманян
21
Белоруков
11
Занев
8
Огуде
5
Гол
91
Бутко
18
Коломейцев
7
Пеев
89
Прудников
4-2-2-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
39
Пейчинович
43
Логашов
29
Денисов
23
Тарасов
17
Михалик
19
Самедов
11
Касаев
59
Миранчук
14
Ниасс
89
Прудников
79
Черенчиков
79
Черенчиков
89
Прудников
7
Пеев
32
Йовичич
32
Йовичич
7
Пеев
23
Баланович
26
Якубко
26
Якубко
23
Баланович
59
Миранчук
99
Фернандеш
99
Фернандеш
59
Миранчук
17
Михалик
32
Шкулетич
32
Шкулетич
17
Михалик
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
35
Айказ Зилабян
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
31
Илья Абаев
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
35
Айказ Зилабян
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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Амкар-Пермь
4 : 1
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1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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