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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 03 мая 2015
Эспаньол
03.05.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
80'
Э. Морено
29'
Э. Инсуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
Вторая желтая
Х. Альберто Каньяс
90'
+4
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
90'
+4
Желтая карточка
Р. Дуарте
87'
84'
Замена
Лика
️️️️
А. Морено
ГОЛ! 1:1!
Э. Морено
Пас отдал
Л. Васкес
80'
72'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Р. Баэна
Замена
С. Севилья
️️️️
П. Монтанье
65'
64'
Желтая карточка
Тоньо
Желтая карточка
В. Санчес
64'
61'
Замена
Манушу
️️️️
Мику
Желтая карточка
А. Арбилья
57'
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
49'
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Инсуа
Пас отдал
А. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
5
Дуарте
27
Гонсалес
15
Морено
23
Арбилья
4
Санчес
18
Монтанье
87
Каньяс
17
Васкес
10
Кайседо
9
Гарсия
3-2-2-1-2
25
Тоньо
83
Зе Каштру
2
Инсуа
2
Тито
33
Морсильо
11
Алекс Морено
10
Трасоррас
15
Баэна
23
Эмбарба
19
Буэно
20
Мику
18
Монтанье
8
Севилья
8
Севилья
18
Монтанье
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
11
Алекс Морено
7
Лика
7
Лика
11
Алекс Морено
15
Баэна
19
Санчес
19
Санчес
15
Баэна
20
Мику
9
Манушу
9
Манушу
20
Мику
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
20
Хавьер Акино
ПП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
20
Хавьер Акино
ПП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Стейдж Фронт
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