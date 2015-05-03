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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Рубин
Торпедо - Рубин: обзор матча 03 мая 2015
Торпедо
03.05.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
78'
К. Комбаров
88'
А. Смарасон
23'
С. Кверквелия
71'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Рубин
Желтая карточка
С. Зенев
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Смарасон
Пас отдал
Р. Мирзов
88'
ГОЛ! 1:2!
К. Комбаров
Пас отдал
Д. Стеванович
78'
77'
Желтая карточка
М. Оздоев
75'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Э. Набиуллин
Желтая карточка
А. Путило
74'
Замена
А. Смарасон
️️️️
Д. Билялетдинов
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Оздоев
Пас отдал
В. Дядюн
69'
Замена
М. Канунников
️️️️
С. Кисляк
Замена
С. Зенев
️️️️
А. Пугин
46'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
45'
Замена
Г. Тигиев
️️️️
А. Кацалапов
31'
Травма
А. Кацалапов
28'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Кверквелия
Пас отдал
Э. Набиуллин
5'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Антон Путило
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
17
Алексей Пугин
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
40
Благо
(К)
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
4
Арнор Смарасон
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
99
Максим Канунников
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
4-2-2-2
30
Жевнов
34
Кацалапов
44
Рыков
5
Микуцкис
9
Комбаров
14
Путило
16
Стеванович
14
Билялетдинов
17
Пугин
27
Мирзов
77
Салугин
4-1-4-1
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
44
Навас
3
Набиуллин
15
Кисляк
22
Эдуардо
21
Оздоев
40
Благо
17
Дядюн
97
Портнягин
34
Кацалапов
17
Тигиев
17
Тигиев
34
Кацалапов
14
Билялетдинов
4
Смарасон
4
Смарасон
14
Билялетдинов
17
Пугин
20
Зенев
20
Зенев
17
Пугин
3
Набиуллин
88
Камболов
88
Камболов
3
Набиуллин
15
Кисляк
99
Канунников
99
Канунников
15
Кисляк
Остались в запасе
Торпедо
Рубин
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Торпедо - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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