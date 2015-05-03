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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 03 мая 2015
Аталанта
03.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
49'
Д. Бьява
77'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
90'
+5
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
М. Спортиелло
85'
80'
Желтая карточка
Б. Переа
Замена
М. Моралес
️️️️
Л. Чигарини
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Пароло
Пас отдал
Д. Катальди
76'
Замена
Б. Переа
️️️️
Б. Кейта
73'
Желтая карточка
Д. Баста
Замена
Р. Бьянки
️️️️
М. Д'Алессандро
70'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
М. Пинилья
70'
69'
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Ш. Раду
64'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
С. Маури
ГОЛ! 1:0!
Д. Бьява
Пас отдал
А. Гомес
49'
45'
Желтая карточка
М. Сиани
37'
Желтая карточка
Д. Катальди
34'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Желтая карточка
А. Масиелло
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Валерио Роззети
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
36
Дель Гроссо
20
Бьява
5
Масиелло
6
Беллини
8
Чигарини
14
Кармона
8
Мильяччо
77
Д'Алессандро
51
Пинилья
10
Гомес
4-4-1-1
22
Маркетти
26
Раду
33
Маурисио
13
Сиани
8
Баста
87
Кандрева
32
Катальди
16
Пароло
6
Маури
7
Андерсон
17
Кейта
51
Пинилья
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
51
Пинилья
8
Чигарини
10
Моралес
10
Моралес
8
Чигарини
77
Д'Алессандро
9
Бьянки
9
Бьянки
77
Д'Алессандро
26
Раду
28
Брафхайд
28
Брафхайд
26
Раду
17
Кейта
34
Переа
34
Переа
17
Кейта
6
Маури
20
Джорджевич
20
Джорджевич
6
Маури
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
27
Валерио Роззети
ЦФ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
27
Валерио Роззети
ЦФ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Атлети Адзурри
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