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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Днепр
Черноморец - Днепр: обзор матча 03 мая 2015
Черноморец
03.05.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Днепр
32'
Н. Калинич
44'
Н. Калинич (П)
76'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Днепр
76'
ГОЛ! 0:3!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Безус
75'
Желтая карточка
В. Федорчук
74'
Замена
Матеус
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
В. Кабаев
67'
Замена
Е. Мурашов
️️️️
Д. Васин
64'
61'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Близниченко
Желтая карточка
Д. Васин
57'
51'
Желтая карточка
А. Влад
Замена
Ю. Путраш
️️️️
П. Кутас
46'
Замена
Г. Гадрани
️️️️
В. Балашов
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Калинич
42'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Е. Шахов
32'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Е. Шахов
Желтая карточка
Д. Гречишкин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
99
Вадим Яворский
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
3-3-2-2
13
Мартыщук
16
Филимонов
42
Крнета
77
Кутас
32
Петько
94
Данченко
24
Гречишкин
27
Балашов
22
Кабаев
39
Васин
9
Диденко
4-4-1-1
71
Бойко
19
Ксенз
18
Гуйе
14
Чеберячко
2
Влад
28
Шахов
5
Федорчук
90
Безус
16
Гама
7
Близниченко
9
Калинич
27
Балашов
44
Гадрани
44
Гадрани
27
Балашов
39
Васин
14
Мурашов
14
Мурашов
39
Васин
77
Кутас
40
Путраш
40
Путраш
77
Кутас
7
Близниченко
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Близниченко
28
Шахов
11
Селезнев
11
Селезнев
28
Шахов
9
Калинич
99
Матеус
99
Матеус
9
Калинич
Остались в запасе
Черноморец
Днепр
61
Евгений Смирнов
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
8
Антон Кича
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
8
Антон Кича
ЦЗ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Черноморец - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Днепр-Арена
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