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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Волга
Сокол - Волга: обзор матча 03 мая 2015
Сокол
03.05.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
Волга
28'
А. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Волга
Желтая карточка
А. Федоров
90'
+4
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Серасхов
90'
89'
Желтая карточка
Н. Николаев
Замена
В. Габовс
️️️️
И. Маркелов
87'
86'
Замена
Н. Юрков
️️️️
М. Костюков
Вторая желтая
А. Яковлев
74'
69'
Замена
Н. Николаев
️️️️
И. Джалилов
67'
Желтая карточка
М. Уридия
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
63'
61'
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Кухарчук
Замена
И. Бояров
️️️️
Д. Хубаев
57'
50'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Чурин
Желтая карточка
А. Яковлев
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Яковлев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
19
Игорь Бояров
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
83
Никита Юрков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Федоров
2
Серасхов
20
Столяренко
29
Горбатюк
24
Трубило
27
Молодцов
2
Хубаев
36
Яковлев
88
Маркелов
11
Дегтярев
24
Коротаев
4-2-2-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
66
Жестоков
77
Прошин
3
Джалилов
31
Леандро
53
Чурин
44
Кухарчук
77
Костюков
11
Саркисов
32
Козлов
2
Хубаев
19
Бояров
19
Бояров
2
Хубаев
88
Маркелов
28
Габовс
28
Габовс
88
Маркелов
2
Серасхов
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
2
Серасхов
24
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
24
Коротаев
44
Кухарчук
25
Уридия
25
Уридия
44
Кухарчук
3
Джалилов
96
Николаев
96
Николаев
3
Джалилов
77
Костюков
83
Юрков
83
Юрков
77
Костюков
53
Чурин
10
Петров
10
Петров
53
Чурин
Остались в запасе
Сокол
Волга
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
27
Михаил Комаров
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сокол - Волга
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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