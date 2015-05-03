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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Сахалин
Cибирь - Сахалин: обзор матча 03 мая 2015
Cибирь
03.05.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 3
Завершен
Сахалин
85'
Р. Беляев
29'
В. Булыга
70'
Е. Кобзарь
90'
Е. Кобзарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сахалин
90'
ГОЛ! 1:3!
Е. Кобзарь
86'
Замена
В. Михалев
️️️️
А. Гаглоев
ГОЛ! 1:2!
Р. Беляев
85'
Замена
М. Маркосов
️️️️
И. Нагибин
73'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Дудолев
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
Е. Кобзарь
59'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Г. Ходжава
54'
Желтая карточка
С. Виноградов
29'
ГОЛ! 0:1!
В. Булыга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
23
Николай Жосан
ЛП
11
Сергей Виноградов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
9
Владимир Михалев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
4-5-1
25
Трунин
59
Иванов
4
Выходил
14
Рогочий
34
Маргасов
5
Гладышев
99
Житнев
6
Свежов
37
Чеботару
18
Дудолев
9
Нагибин
2-5-3
39
Фролов
17
Мамаев
29
Мищенко
10
Булыга
11
Гаглоев
40
Кулешов
28
Ходжава
23
Жосан
11
Виноградов
3
Алахвердов
20
Хинчагов
9
Нагибин
9
Маркосов
9
Маркосов
9
Нагибин
18
Дудолев
7
Беляев
7
Беляев
18
Дудолев
28
Ходжава
92
Кобзарь
92
Кобзарь
28
Ходжава
11
Гаглоев
9
Михалев
9
Михалев
11
Гаглоев
Остались в запасе
Cибирь
Сахалин
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
34
Никита Дроздов
ОП
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Статистика матча Cибирь - Сахалин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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